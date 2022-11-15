شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدني شاق للإسماعيلى والجمل يجتمع بلاعبى الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية لحساب الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.

اشتمل المران على تدريبات بدنية تستهدف الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين وذلك تحت إشراف الاسباني ديفيد بيستيرو مخططا للأحمال.

كما خاض حراس المرمى تدريبات حول سبل التعامل مع التسديدات والكرات العرضية تحت إشراف مدربهم السعودي أسامة الحمدان، واختتم المران بتقسيمة خططية تم خلالها الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل الفنية المرغوب تطبيقها.

في سياق متصل عقد أيمن الجمل مدير الكرة الجديد بالفريق الأول للنادي الإسماعيلي، اجتماعًا مع لاعبيه، وذلك قبيل إنطلاق المران المسائي فى حضور الجهاز الفني للدراويش.

وكان مسئولو الإسماعيلي، قد قرروا تعيين "الجمل" مديراً للكرة من أجل إعادة الإنضباط وفرض الهدوء والاستقرار داخل الفريق.

وأعرب الجمل عن سعادته بالعودة للعمل مجددًا داخل ناديه الذي تربي فيه مطالباً من الجميع بالوقوف خلف الاسباني خوان جاريدو المدير الفني لضمان نجاحه فى مهامه وإسعاد جماهير الدراويش.

وأكد للاعبين أنه سيتعامل مع الجميع سواسية مشدداً على أهمية الالتزام وتجنب أي خروج عن النص من أجل تحقيق الانتصارات وتحسين وضع الفريق بجدول الدوري العام.

والجدير بالذكر أن "الجمل" يتمتع بخبرات كبيرة حيث كانت آخر تجاربه بالإسماعيلي كمدرباً عاماً تحت قيادة خالد القماش موسم 2015 / 2016.