بعد الإعلان عن «أطباء سحرة».. ساديو ماني يغيب عن مواجهة السنغال وهولندا في مونديال قطر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أنه من المتوقع أن يغيب النجم ساديو ماني عن مباراة المنتخب السنغالي الافتتاحية لكأس العالم بسبب إصابة في ساقه.

وكان ماني قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ الألماني الأخيرة أمام فيردر بريمين، ليصبح تواجده مع منتخب بلاده موضع شك في كأس العالم.

واستدعى المنتخب السنغالي نجم الفريق ساديو ماني للمشاركة في مونديال قطر، لكن تم الإبلاغ الآن عن أن الفائزين بكأس الأمم الأفريقية قد يغيب عنهم نجمهم مع انطلاق البطولة.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" بأن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أخبرهم أنه من المتوقع أن يغيب ماني عن "أول مبارياتهم" في البطولة.

ومن غير المرجح أن يظهر مهاجم ليفربول السابق في المباراة الافتتاحية أمام هولندا يوم الإثنين المقبل.

وسيكون هناك بعض القلق بشأن ما إذا سيكون لائقًا في الوقت المناسب لمواجهتهم مع مضيفة البطولة قطر في 25 نوفمبر أو الإكوادور في 29 نوفمبر.

ويعد ساديو ماني شخصية مهمة للغاية بالنسبة للسنغال، بعد أن قادهم إلى المجد في كأس الأمم الأفريقية، وكذلك في كأس العالم من خلال فوزهم بركلات الترجيح على مصر.

وخرج ماني وهو يعرج بعد 20 دقيقة خلال فوز بايرن ميونخ 6-1 على فيردر بريمن يوم الثلاثاء، قبل أن يؤكد يوليان ناجيلسمان مدرب البافاري أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما سيخضع لأشعة إكس لتقييم الضرر.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الإصابة كانت خطيرة بما يكفي لإبعاد اللاعب عن البطولة في ضربة قوية للمنتخب السنغالي.

والأسبوع الماضي، صرحت الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا بأن السنغال ستستخدم أطباء سحرة لمساعدته في الوصول إلى المنافسة.