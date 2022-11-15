موعد مباراة مصر وبلجيكا.. والقنوات المجانية الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه منتخب مصر الأول، نظيره البلجيكي فى مباراة ودية، في الخامسة مساء الجمعة، على ملعب "جابر الأحمد"، بدولة الكويت.

قائمة الفراعنة

وأعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن قائمة الفراعنة النهائية، استعدادا لخوض مباراة بلجيكا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

خد الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودي) - على جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدى (بيراميدز) - حسين السيد (المصرى).

خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي).

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).

تشكيل الفراعنة

استقر روي فيتوريا على التشكيل الذى ينوي الاعتماد عليه أمام بلجيكا، وجاء كالتالي:

محمد الشناوى

عمر جابر على جبر أحمد حجازى ومحمد حمدي

طارق حامد ومحمد النني وإمام عاشور

محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد

التشكيل المتوقع لبلجيكا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: توبي ألدرفيريلد - يان فيرتونجن -فاوت فاس

في خط الوسط: يانيك كاراسكو – أكسل فيتسل – يوري تيليمانس – توماس مونييه

في خط الهجوم: - كيفين دي بروين، إيدين هازارد، روميلو لوكاكو

القنوات الناقلة

تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت.