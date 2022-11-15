الامارات | اكتمال الاستعدادات لماراثون زايد الخيري.. والانطلاقة السبت المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتملت الاستعدادات لانطلاق ماراثون زايد الخيري في أبوظبي والذي يجري السبت المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتخصص عائداته لصالح برنامج التبرع وزراعة الأعضاء الذي يدعمه الهلال الأحمر الإماراتي.

وأعرب الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون عن سعادته الغامرة بعودة الماراثون من جديد لأرض انطلاقه وبدايته ومكانه بعد التوقف القصري منذ عام 2019 بسبب جائحة كوفيد 19 حفاظاً على صحة المشاركين والمنظمين.

وأعرب الكعبي عن سعادته الغامرة بالإقبال الكبير الذي يشهده الماراثون من قبل جميع الفئات من المواطنين والمقيمين بل وبعض السياح الموجودين في أبوظبي هذا الإقبال المتواصل للمشاركة جعلنا نسمح باستمرار التسجيل للمشاركة في السباق حتى مساء الاربعاء وذلك حتى يتسنى لنا ترتيب كل ما يخص كل مشارك وحضوره والفئة التي سيشارك فيه حيث سيحصل كل مشارك على ميدالية تذكارية تسجل مشاركته مع التيشيرت الخاص بالسباق وعليه شعار الماراثون وهي تجهيزات هامة وأساسية نحرص عليها ونؤكدها في كل السباقات الخاصة بالماراثون في كل مكان يقام فيه.

يذكر أن السباق الذي تبلغ مسافته 10 كيلو مترات اختير له مسار يؤكد ويعكس فكرته وقيمته وأهدافه الخيرية النبيلة ، ويؤكد المعاني التي أقيم من أجلها حيث ستكون نقطة الانطلاق من أمام إرث أبوظبي ومنه يمر بجامع الشيخ زايد الكبير ، ومنه يمر السباق على ساحة الكرامة بكل ما تحمله من رمزية وطنية خالدة قبل العودة لنقطة النهاية عند إرث أبوظبي مرة اخرى.