شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يصعد 4 ناشئين لصفوف الفريق الأول بالزمالك.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين.

وقام الجهاز الفني بتصعيد كل من، عبد الرحمن علي مدافع فريق 2003 ومصطفى شكري ظهير أيسر فريق 2001 ومحمد خضري لاعب وسط 2002 وحاتم سكر ظهير أيسر 2001 .

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمنح الفرصة للاعبي فرق الشباب في الفترة المقبلة.

واستغلت إدارة الكرة بنادى الزمالك النقص العددى الموجود فى صفوف الزمالك حاليا ما بين غيابات للإصابات أو الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، لعرض عدد من المواهب الشابة الجديدة على فيريرا لمشاركتهم فى التدريبات على أمل الاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة.

وسبق وصعد فيريرا عددًا من اللاعبين الشباب لصفوف الفريق الأول فى الفترة الأخيرة، مثل حاتم سكر الذى تواجد فى تدريبات الفريق لتعويض أحمد فتوح الذى تعرض للإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.