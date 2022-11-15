شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة: بطولة الجمهورية دافع للفوز بكل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة الجمهورية للناشئات بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-صفر تحت 19 سنة و3-2 تحت 17 سنة، وأكدت أن الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل التركيز الشديد من اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني التي كان لها دور في حسم البطولة، خاصة أن ذلك يمنح دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات.

وأكدت هنا جودة أنها تلقى دعمًا كبيرًا من كل لاعبات الأهلي، وأن الروح العالية حاضرة بين جميع عناصر الفريق، وكذلك التركيز العالي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وراء حصد لقب بطولة الجمهورية.

وأضافت لاعبة فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي: «تعاهدنا على حسم بطولة الجمهورية وإسعاد جماهير الأهلي التي لا تقبل بغير البطولات».

وأشارت هنا إلى أن فرق تنس طاولة الأهلي تسعى لحصد مزيد من الألقاب خلال الموسم الجديد، وأن هدفها مواصلة تقديم مستوى جيد مع الفريق الأول أو الناشئين والفوز بالبطولات على كافة المستويات.