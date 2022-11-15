شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى تحت 16 سنة بطلاً لكأس مصر للناشئين بعد فوزه على زد بنهائى البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الناشئين تحت 16 سنة، مواليد 2006 فوزاً غاليا وتاريخيا على نظيره زد بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين ، عصر على ستاد الإسكندرية الرياضى ، بنهائى بطولة كأس مصر للناشئين فى نسختها الأولى.

قدم الفريق البترولى مباراة رائعة ونجح فى فرض سيطرته الفنية والتكتيكية على مجريات المباراة إبتداءا من الدقيقة 16 من مجريات الشوط الأول ، وذلك بفضل التعليمات الفنية الجيدة للمدير الفنى محمود بيومى ومعاونه احمد عبد الظاهر ، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وفى الشوط الثانى يواصل إنبى إكتساحه الهجومى على مرمى زد ولكن دون فاعلية مؤكده ، ليقوم الجهاز الفنى بعمل تبديل مميز بنزول الصاعد مصطفى غلوش مواليد 2007 فى الدقيقة 78 ، لينجح اللاعب بعدها بدقيقة واحدة من إحراز هدف الفوز من رأسية رائعة ، لتنتهى المباراة بفوز إنبى بهدف دون رد ، ليتوج ببطولة كأس مصر فى نسختها الأولى .

وحرص أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى على تهنئة الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بعد تحقيق هذا الانجاز الرائع ، بالإضافة لتقديمه التهنئة للجهاز الفنى واللاعبين مواليد 2006 ، مقدما خالص تقديره وشكره لكافة العاملين على الجهد المبذول والذى توج اليوم بحصد الفريق البترولى لقب بطولة كأس مصر للناشئين.

وكان قد قرر اتحاد الكرة المصرى إقامة كأس مصر للناشئين مواليد 2006، للاندية الـ 16 المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين موسم 2022 -2023 خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركات منتخب الناشئين.