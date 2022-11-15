شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستعيد خدمات مصطفى جمال بعد التعافي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مصطفى جمال قائد فريق حرس الحدود لتدريبات فريقه بعدما تعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة فاركو بالدوري وتسبب في غيابه عن الفريق في مباراة سموحة الخيرة.

وأدى اللاعب برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور ممدوح رزق، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، حيث عاني من شد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، ما استلزم راحة اللاعب لمدة عشرة أيام، قبل أن يعود للتدريبات

وعاد مصطفى جمال لصفوف حرس الحدود العائد للدوري الممتاز، الضيف الماضي قادمًا من إنبي، في صفقة بيع نهائي.

وخاض جمال الذي يتمتع بإمكانيات فنية كبيرة تجربتين متميزتين في ناديي طلائع الجيش وإنبي ويعتبر اللاعب من ناشئ الحرس تدرج بين صفوفه إلي أن وصول الفريق الأول وأصبح كابتن الفريق، قبل الرحيل للطلائع ثم الانتقال لصفوف إنبي، قبل أن يعود مجددًا للحرس.