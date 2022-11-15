شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يبدأ دراسة فاركو قبل موقعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، التحضير لمواجهة فاركو المقبلة ضمن منافسات الدوري العام.

حيث قام ”جاريدو” بمتابعة آخر مباريات للفريق السكندري من أجل التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدي المنافس قبل المواجهة القادمة.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى رابع جولات المسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن الدراويش يستأنف تدريباته الجماعية مساء الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الإنتهاء من سلسلة اللقاءات الودية خلال فترة التوقف الدولي.