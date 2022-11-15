شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفع الحمل البدنى ويركز على العرضيات والتسديد.. وشيكابالا يظهر فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رفع الحمل البدني للاعبين خلال تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام أندريه فيليب مدرب الأحمال بإحضار كافة الأدوات التدريبية الخاصة بالجيم داخل الملعب من أجل تنفيذ برنامج بدني خاص لكل اللاعبين.

وفي نفس الوقت استعان الجهاز الطبي بالأدوات التدريبية لتأهيل عدد من اللاعبين.

وركز فيريرا على الجانب الفني، حيث أدى اللاعبين تدريبات فنية وخططية تضمنت التركيز على الكرات العرضية والتسديد على المرمى من مسافات متنوعة.

و خاض الفريق تقسيمة فنية في نهاية المران؛ شهدت منح المدرب البرتغالي العديد من التعليمات للاعبين لتنفيذها في التقسيمة.