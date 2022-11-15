شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يقتنص وصافة مجموعة الصعيد بفوز قاتل على ديروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق لافيينا بقيادة المجرى جورج جاليدى، فوزا قاتلا على فريق ديروط بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الصعيد من القسم الثانى.

تقدم لافينا مبكرا عن طريق رجب مارو، ونجح ديروط فى خطف التعادل قبل نهاية المباراة بـ5 دقائق عن طريق ماجد أشرف، ليخطف لافيينا هدف الفوز فى الوقت الضائع عن طريق محمد كيتو.

بهذا الفوز رفع فريق لافيينا رصيده إلى 12 نقطة ليرتقى إلى وصافة مجموعة الصعيد، خلف فريق الجونة المتصدر برصيد 13 نقطة.





وجاءت نتائج الجولة الخامسة كالتالى:

الجونة 2 / 0 كيما أسوان

بترول أسيوط 1/ 0 الألومنيوم

أسمنت – الفيوم 1 – 2

المدينة – طامية 0 – 1

تليفونات – النصر للتعدين 1 – 2

المقاصة – ملوى 3 – 0