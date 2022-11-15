شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة خاصة للمثلوثى وشلبى بأمر من فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك تدريبات منفردة في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بالركض حول الملعب.

وكان المثلوثي انتظم في تدريبات الزمالك بالأمس بعد عودته من فترة الراحة من تونس، وشارك في جزء من التدريبات، وفضل جوسفالدو فيريرا المدير الفني خضوع اللاعب التونسي لتدريبات منفردة بالركض حول الملعب لتجنب الإجهاد.

فيما أدى مصطفى شلبي جناح الفريق تدريبات تأهيلية منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وخاض شلبي تدريبات منفردة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، قبل خوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لتجهيز شلبي بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الحالية استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.