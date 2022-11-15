شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تعيين أيمن الجمل مديراً للكرة للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، رسميًا تعيين أيمن الجمل نجم ومدرب الفريق الأسبق مديراً للكرة بالفريق الأول، خلفًا لحسنى عبد ربه.

جاء ذلك بالتنسيق مع الاسباني خوان جاريدو المدير الفني للدراويش بهدف تحقيق مزيد من التركيز على الجوانب الفنية والخططية وتفرغ مدير الكرة للجوانب الإدارية.

ويسعى مسئولو الإسماعيلي لتحقيق الانضباط داخل صفوف الفريق خاصة وأن ” الجمل ” يتمتع بصفات وخبرات قيادية ستنعكس بشكل إيجابي على نتائج الدراويش فى الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن "الجمل" كان آخر تجاربه مع الإسماعيلي كمدربا عاما تحت قيادة خالد القماش موسم 2015 / 2016.