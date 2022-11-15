الاتحاد يفوز على الأميرية بثلاثية استعدادا للمحلة

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندرى تحت قيادة مديره الفني الصربي زوران الفوز على مركز شباب الأميرية بثلاثية مقابل هدف فى الودية التى انتهت منذ قليل على ملعب الوقود استعداد لعودة مباريات الدورى.

أحرز الأهداف سعيدو سمبورى وصبرى رحيل وإبراهيم حسن، وأحرز هدف الاميريه الوحيد من ضربة جزاء، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وجاءت الأهداف فى الشوط الثاني.



ويخوض الاتحاد الودية الثانية أمام طلائع الجيش الجمعة المقبل وذلك خلال معسكر الفريق بالقاهرة والذى يستمر لمدة اسبوع من 13 نوفمبر الى 20 من نفس الشهر.



ويسعى زوران الى تجهيز جميع اللاعبين فورمة المباريات للحفاظ على النتائج الإيجابية التي بدأها بالفوز على أسوان ثم الداخليه واخيرا طلائع الجيش.