شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة وتدريبات تخصصية للاعبين في المران المسائى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للفترة القادمة.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التخصصية، في الوقت الذي خاض فيه حراس الفريق فقرات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح أمس الإثنين بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة خمسة أيام.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول صباح اليوم، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق المقاولون العرب في بطولة كأس مصر.