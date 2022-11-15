شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يبدأ المرحلة الثالثة من البرنامج التأهيلى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها في غضروف الركبة.

وقام "دونجا" بإزالة اللاصق الطبي على موضع الإصابة، وأدى تدريبات بالركض حول الملعب .

وظهر اللاعب بحالة جيدة بعدما أدى جزء تأهيلي ثم خاض تدريبات منفردة بالركض حول الملعب، وتعد هذه هي المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية.

وسيحدد الجهاز الطبي موعد مشاركة "دونجا"في التدريبات الجماعية وفقا لسير البرنامج التأهيلي .





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.