شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 5 بطولات تزين تاريخ منتخب سيدات الاسكواش في بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لسيدات الاسكواش، لخوض منافسات قوية في بطولة العالم، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة بين 10 إلى 16 ديسمبر المقبل، حيث يدافع منتخب الفراعنة عن اللقب الذي يحمله في أخر نسختين.

وسبق لمنتخب سيدات الاسكواش، حصد 5 بطولات عالم، حيث توج المنتخب الوطني لسيدات الاسكواش بأول ألقابه في موسم 1999، خلال البطولة التي استضافتها مصر.

فيما توج منتخب سيدات الاسكواش باللقبين الثاني والثالث على التوالي، في موسمي 2008 بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية، و2010 بعد الفوز على منتخب إنجلترا.

وجاء أخر تتويج لمنتخب مصر باللقبين الرابع والخامس على التوالي، في نسختي، 2016 و2018 بعد الفوز على منتخب إنجلترا في كلتا النسختين.

واعتمد الاتحاد الدولي للاسكواش قائمة المنتخب الوطني للسيدات، التي تستعد للمشاركة في بطولة العالم للإسكواش 2022، والتي تستضيفها مصر حيث تقوم فرق من جميع أنحاء العالم باختيار بعض من أفضل لاعبي العالم.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني كالتالي: الطيب، ونور الشربيني، ونوران جوهر، سيدافعون عن لقب بطولة العالم للسيدات 2018 ، إلى جانب هانيا الحمامي.

ويعتبر المنتخب الوطني هو أقوى المنتخبات المشاركة حيث يضم أربعة من أفضل ستة لاعبين في العالم، وهم، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تعد هي المصنفة الأولى عالميا، ونور الشربيني المصنفة الثانية ولاعبة سبورتنج، والتي فازت ببطولة العالم للفرق 2016 و 2018 ، والمصنفة رقم 3 عالمياً هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة ، والمصنفة السادسة نور الطيب.