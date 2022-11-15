شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح كولر لمهاجمى الأهلى خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التحدث مع خط الهجوم الأهلاوي على هامش تدريبات الفريق الحالية من أجل توجيه عدة نصائح لهم ، كما خصص لهم بعض التدريبات الهجومية لاستغلال الفرص أمام مرمى المنافس.

ويرغب المدير الفني للأهلي في تطوير مستوى الهجوم بالفريق من أجل زيادة القوة الهجومية بعد استئناف المباريات محلياً لاسيما وأن الفريق عانى من أزمة إهدار الفرص قبل توقف الدوري.

وتتوقف بطولة الدوري حالياً بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراة ودية أمام بلجيكا الجمعة المقبل بالكويت كما يواجه المنتخب الأولمبي نظيره المغربي بملعب الأخير يومي الخميس والأحد المقبلين.

ويسعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من كأس مصر.