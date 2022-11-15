الامارات | موعد مباريات محمد صلاح والنني مع ليفربول والأرسنال في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الماضي وفريق ليفربول مباراتين في دبي رفقة فريقه في البطولة الدولية التي تستضيفها دبي تحت مسمى "كأس سوبر دبي 2222"، وذك خلال الفترة من 8 وحتى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة فرق ليفربول والأرسنال وإي سي ميلان وأولمبيك ليون الفرنسي.

وطبقا للمؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء في نادي النصر، فإن محمد صلاح، سيخوض مع فريقه مباراتين الأولى ستكون أمام أولمبيك ليون يوم 11 ديسمبر المقبل، بينما ستكون المباراة الثانية وأقوى مباريات البطولة يوم 16 ديسمبر أمام ميلان الإيطالي والنجم إبراهيموفيتش.

بينما يلعب محمد النني نجم المنتخب المصري وفريق الأرسنال مع ليون الفرنسي في افتتاح البطولة يوم 8 ديسمبر، ثم يلعب مباراة قوية أمام ميلان يوم 13 ديسمبر.

وكان أخر ظهور لمحمد صلاح مع فريقه في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 ولم ينجح صلاح في زيارة فريق ساوثهامبتون، وطبقا لنظام البطولة الودية الدولية في دبي فإن فريق ليفربول والأرسنال لن يتقابلا في البطولة ويتم في وقت لاحق معرفة طريق احتساب النقاط وتحديد الفريق الفائز، إما بالنقاط أو عن طريق لعب ركلات جزاء ترجيحية بعد كل مباراة وهو ما ستحدده اللجنة المنظمة قريبا.

جدول مباريات بطولة كأس سوبر دبي

8-12-2022

الأرسنال مع ليون

11-12-2022

ليفربول مع ليون

13-12-2022

أرسنال مع ميلان

16-12-2022

ليفربول مع ميلان