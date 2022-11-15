الامارات | ميسي يكشف اسم المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أنه لا يجب أن يعتقد «التانغو» أنه المرشح الأبرز للفوز بلقب كأس العالم 2022 الذي ينطلق في 20 نوفمبر المقبل.

وقال ميسي عقب وصوله إلى أبوظبي ومشاركته في تدريب الأرجنتين استعداداً لمواجهة الإمارات اليوم ودياً في استاد آل نهيان، لشبكة إي إس بي إن الأرجنتينية إنه: «لا يجب أن نؤمن بجنون الجمهور والترشيحات التي وضعت الأرجنتين المرشح الأول للفوز بلقب كأس العالم، ويجب أن نكون واقعيين ونمضي خطوة بخطوة في البطولة التي لن تكون سهلة، وأن يكون تركيزنا في الوقت الحالي على المباراة الأولى لنا ودور المجموعات بشكل عام».

وأضاف: «مباريات كأس العالم لن تكون سهلة ولم نلعب العديد من المباريات أمام المنتخبات الأوروبية، ورغم أننا سنشارك في المونديال ونحن في حالة جيدة ولكن في الوقت نفسه لا يجب أن نركز مع الترشيحات وأن نعتقد أننا سنكون البطل».

وتابع: «يجب أن نمضي خطوة بخطوة أما بالنسبة إلى المنتخبات المرشحة، أرى أن حامل اللقب فرنسا رغم الإصابات التي تعاني منها وغياب العديد من النجوم ولكن الفريق لديه إمكانات هائلة والعديد من اللاعبين الجيدين القادرين على تعويض هذه الغيابات إلى جانب مدرب جيد يعمل مع هذه المجموعة منذ فترة طويلة وحقق لقب كأس العالم في 2018».

وواصل حديثه: «البرازيل لديها أيضاً مجموعة جيدة من اللاعبين يمتلكون جودة عالية جداً والعديد من اللاعبين في جميع المراكز كما يقود الفريق نيمار جونيور وهو من المنتخبات المرشحة بالتأكيد».

وأشارت إلى تحضيرات الأرجنتين وجاهزية الفريق، وقال: «أعتقد أننا أيضاً لدينا مجموعة جيدة جداً من اللاعبين ونحن نقضي وقتاً ممتعاً سوياً، ولقد واجهنا حظ سيء بإصابة لو سيلسو، بينما ما يجب أن نفعله هو أن نحقق الفوز في المباراة الأولى أمام السعودية، إذ يجب أن نخوض المباراة الثانية أمام المكسيك ونحن نمتلك 3 نقاط في رصيدنا».

في المقابل ختم تصريحاته بالحديث عن منتخب إسبانيا، وقال: «هو المنتخبات التي تجعل المنافسين يركضون كثيراً ويمتلك لاعبين لديهم إمكانات عالية جداً والفريق حالياً يضم لاعبين شباب لذلك»الماتادور«دائماً من المنتخبات القوية المرشحة للمنافسة».