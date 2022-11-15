شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول قبل قيادة تونس بكأس العالم: إن شاء الله نجعلكم فخورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق على معلول لاعب فريق الأهلى ومنتخب تونس على المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 و التي تقام بدولة قطر عقب أختيار المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج له ضمن القائمة النهائية.

ونشر على معلول صورة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " مستعد لكأس العالم إن شاء الله نجعلكم فخورين".

وكان كشف جلال القادرى، المدير الفنى لمنتخب تونس، عن القائمة النهائية التي سيخوض بها بطولة كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر فى الفترة من 20 نوفمبر الجارى حتى 18 ديسمبر المقبل.

تصدر قائمة المنتخب التونسى فى كأس العالم 2022، على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

وجاء قائمة تونس النهائية في كأس العالم 2022 كالأتي أيمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن، أيمن البلبولي، محمد دراغر، وجدى كشريدة، بلال العيفة، منتصر الطالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندرى، على معلول، على العابدى، إلياس السخيرى، عيسى العيدونى، فرجانى ساسى، غيلان الشعلالي، محمد على بن رمضان، حنبعل المجبري، سيف الدين الجزيرى، نعيم السيلتي، أنيس بن سليمان، عصام الجبالي، وهبي الخزري، يوسف المساكني.