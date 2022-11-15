شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قرعة دورى الأبطال.. 8 أندية سبق لها التتويج بالأميرة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل موعد قرعة دور مجموعات نسخة 2022-23، لدوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، لأجل غير مسمى بعدما كان مقررا لها غدا الأربعاء.

وحسم الوداد لقب البطولة في النسخة الماضية، بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وسيشارك في دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة، العديد من الفرق القوية التي سيكون هدفها واحد فقط، هو معانقة الأميرة السمراء في النهائي والحصول على اللقب الغالي.

وقبل القرعة يجب التنويه بأن هناك 8 أندية في هذه النسخة سبق لها التتويج باللقب على رأسها الأهلي الأكثر حصدًا للبطولة برصيد 10 ألقاب، بجانب الزمالك ثاني أكثر الأندية تتويجًا برصيد 5 مرات، والوداد حامل اللقب والفائز به 3 مرات، والترجي صاحب الأربعة ألقاب.

وتوج الرجاء 3 مرات، بجانب فوز فيتا كلوب وشبيبة القبائل مرتين، وصن داونز مرة واحدة.