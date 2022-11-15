شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد يجتمع مع لاعبى السكة الحديد قبل بداية مهمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أمير عزمي مجاهد المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد، على عقد اجتماع مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

وقام المدير الفني الجديد بالاجتماع مع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، وحرص خلاله على الحديث معهم على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز فيها بشكل جيد للغاية لاستعادة نغمة الانتصارات مجددًا.

كما شدد المدرب الجديد للسكة الحديد على لاعبيه بضرورة نسيان الفترة الماضية والتركيز في المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد لتحقيق طموحهم وطموح إدارة النادي بالصعود للدوري الممتاز.

ويعاون أمير عزمي مجاهد في مهمته كل من محمد جودة لاعب الأهلي السابق والذي سيتولى منصب المدرب العام، وتامر حسن رياض لاعب الترسانة والسكة السابق، ووائل خليفة الذي سيقود مهمة تدريب حراس المرمى.

ويستعد السكة الحديد لمواجهة منتخب السويس يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.