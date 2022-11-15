شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،صلاح ومصطفى محمد يشاركان فى مران منتخب مصر اليوم استعدادا لودية بلجيكا ، كولر يفكر فى الاستعانة بهذا اللاعب لمواجهة الإصابات فى دفاع الأهلى .

صلاح ومصطفى محمد يشاركان فى مران منتخب مصر اليوم استعدادا لودية بلجيكا

يشارك محمد صلاح ومصطفى محمد فى تدريبات المنتخب الوطني اليوم، الثلاثاء، في إطار الاستعداد لودية بلجيكا الجمعة المقبل.

كولر يفكر فى الاستعانة بهذا اللاعب لمواجهة الإصابات فى دفاع الأهلى

تتجه النية فى الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر للاستعانة بالمدافع الشاب، محمد مغربى فى مباراة المقاولون العرب المقبلة بكأس مصر، حال استمرار الأزمة التى يعانى منها خط دفاع الفريق. فيريرا يرفض الوديات فى الزمالك خوفاً من الإصابات يرفض البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، فكرة خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مواحهة بلجيكا الودية، المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت، حفاظاً على لاعبى الفريق الأبيض من الإصابات، فضلا عن النقص العددى الذى يعانى منه أبناء ميت عقبة خلال الفترة الحالية .

سيف عيسى يتوج ببرونزية بطولة العالم للتايكوندو للكبار

توج سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار، والتى أقيمت فى المكسيك، فى وزن تحت 80 كجم.

كولر يمنح بدلاء الأهلي فرصة المشاركة فى المباريات المقبلة

منح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اللاعبين البدلاء وعداً بالمشاركة فى المباريات المقبلة، بدءاً من لقاءات كأس مصر، والتى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة المقاولون العرب في ربع نهائي بطولة الكأس 27 نوفمبر الجاري، لاسيما أنه يرغب فى منح الفرصة لجميع اللاعبين تطبيقا لمبدأ العدالة بين كل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين.

برنامج تأهيلى خاص للزنارى وعبد الغنى فى الزمالك قبل استئناف الدورى