شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء أسامة مدربا عاما لمنتخب الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية ضم إسراء أسامة لجهازه الفني، كمدرب عام خلفًا لمروة الحواط، وذلك بعد التنسيق مع الدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تكليف محمد أبو خاطر بمنصب مخطط الأحمال البدنية للمنتخب.