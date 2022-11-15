شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء أسامة مدربا عاما لمنتخب الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية ضم إسراء أسامة لجهازه الفني، كمدرب عام خلفًا لمروة الحواط، وذلك بعد التنسيق مع الدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تكليف محمد أبو خاطر بمنصب مخطط الأحمال البدنية للمنتخب.
وبدأت إسراء أسامة كرة القدم في نادي المصل واللقاح حين بلغت 13 عام، ثم أنتقلت بعد ذلك إلى نادي الداخلية والذي كان أحد أقوى أندية الكرة النسائية، ثم انتقلت لوادي دجلة.
ولعبت إسراء في وادي دجلة من 8 إلى 9 سنوات ثم انتقلت بعد ذلك إلى فريق الأميرية ما يقرب من 6 اشهر ثم انتقلت بعد ذلك لمستقبل وطن وأعتزلت بعد رحيلها.
وشاركت اللاعب السابقة مع منتخب مصر للسيدات في الفترة من عام 2007، حتى بطولة أمم أفريقيا عام 2016 وأعتزلت عقب ذلك اللعب الدولي.