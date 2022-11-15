شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى "رجال" مع نظيره الزمالك فى منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دورى مرتبط السلة رجال، بعد صعود الفريقين بجانب نادي الاتحاد السكندرى والجزيرة لنفس الدور.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى نصف النهائى غدا الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بصالة برج العرب بالإسكندرية .

كما يلتقى فريق الاتحاد السكندري مع الجزيرة فى منافسات نفس الدور بنفس الصالة، على أن تقام مباريات العودة الجمعة المقبل.

وفيما يخص مباريات الدور النهائي من البطولة فتقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر يومى 22 و 24 نوفمبر الجارى.