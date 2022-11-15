شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة وكلاتنبرج يحضران افتتاح الدورة التدريبية لحكام جنوب الصعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الأقصر، زيارة من جمال علام رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم، ومارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية، لحضور فعاليات افتتاح دورة حكام ومراقبي ورؤساء اللجان الفرعية بجنوب الصعيد، والتي تضم "الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - قنا - سوهاج - الوادي الجديد.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تم تنظيم فعاليات الدورة التدريبية لحكام جنوب الصعيد، بحضور مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية خلال زيارته لمدينة الأقصر، والكابتن تامر دري، والكابتن محمد فاروق، أعضاء لجنة الحكام الرئيسية والمقامة بمحافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف منطقة الأقصر بقيادة كابتن عادل فخري.

ومن ناحية أخرى عقد الإنجليزي مارك كلاتنبرج،، رئيس لجنة الحكام فى الساعات الماضية جلسة بالفيديو "زووم" مع حكام الدوري، لمناقشة وتقييم الأداء التحكيمي، خلال الفترة الماضية، وحرص كلاتنبرج على منح الحكام بعض التعليمات من خلال ملاحظاته على الأداء في أول ثلاث جولات من الدوري، كما شرح بعض اللقطات التي أحدثت جدلا في الشارع الرياضي.

وحضر الجلسة أحمد أبو العلا مدير إدارة الحكام وسكرتير عام اللجنة، والذى قدم نصائحه للحكام في الفترة المقبلة، ووضع برنامجا مكثفا لتطوير الأداء في فترة التوقف لاستغلالها على الوجه الأكمل، كما حضر محمد فاروق وتامر دري عضوا لجنة الحكام والمكلفين بإدارة اللجنة خلال تواجد كلاتنبرج في قطر لتحليل كأس العالم.



حضور فعاليات إفتتاح الدورة التدريبية لحكام جنوب الصعيد



إفتتاح الدورة التدريبية لحكام جنوب الصعيد بالأقصر



رئيس اتحاد الكرة وكلاتنبرج ووكيل شباب ورياضة يحضران إفتتاح دورة للحكام