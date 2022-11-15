شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى لمنتخب الصالات يتابع مباريات الدورى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، التي تقام اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، لمتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين خلال الفترة الحالية.

كما يتابع الجهاز الفني الدي يقوده هشام صالح ويعاونه المدرب العام نادر رشاد ومدرب حراس المرمى أيمن عبدالمنعم عددًا من اللاعبين المحترفين في الدورى السعودي، لاختيار أفضل العناصر وضمها إلى المعسكر التدريبي المقبل.

وبدأ معسكر منتخب كرة الصالات الأخير في 4 نوفمبر الماضي، واستمر حتى 7 نوفمبر، لمتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، خاصة مع انطلاق مباريات الدورى المصري، التي يتابعها الجهاز الفني لانتقاء العناصر المتميزة، لضمها إلى صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.