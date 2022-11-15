شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤهل يوسف أوباما بمران خاص لمدة 90 دقيقة..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك برنامجا تدريبيا منفردا لـ يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وخضع أوباما لبرنامج تدريبي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل انطلاق التدريبات الجماعية لمدة 90 دقيقة تحت قيادة أندرية فيليب مدرب الأحمال ، وقام أوباما بأداء تدريبات بدنية ببعض الأدوات التدريبية التي أعدها مخطط الأحمال داخل الملعب .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري ببرج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.