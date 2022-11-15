كل ماتريد معرفته عن مدة غياب محمود الونش عن الزمالك

القاهرة - سامية سيد - إصابة قوية تعرض لها محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، خلال مشاركته مع فريقه فى مباراة سموحة بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، ومن المقرر أن يغيب الونش عن الزمالك لفترة ليست بالقصيرة، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.. س: ماهى طبيعة الإصابة التي يعانى منها محمود الونش ؟ج: خضع الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في إنجلترا في أوتار العضلة الخلفية. س: هل أصيب الونش بقطع في الرباط الصليبى ؟ج: نفى أحمد يحيى وكيل أعمال محمود حمدي "الونش" ما يشاع عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي. س: هل خضع الونش للحقن في الركبة ؟ج: الونش ليس لديه إصابة في الركبة ولم يخضع للحقن في ركبته بحسب تأكيدات وكيل أعماله أحمد يحيى. س: هل يغيب الونش لنهاية الموسم ؟ج: الطبيب أبلغ الونش أن بعد شهرين سيتم تقييم حالته وموعد عودته، والأمر قد يستغرق أقل من أربعة أشهر. س: أين يخوض الونش فترة التأهيل ؟ج: من المقرر أن يبدأ الونش مع طبيب الزمالك البرنامج التأهيلي والعلاج بعد وصوله للقاهرة ثم يحدد بالتشاور مع طبيبه إمكانية السفر لقطر أو أي دولة أخرى للتأهيل فيها. س: ماذا قدم الونش مع الزمالك قبل الإصابة ؟

ج: شارك الونش فى 206 مباراة مع الزمالك، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.