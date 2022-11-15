شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق بيراميدز، تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق، عندما يلتقي بنظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في تمام الساعة الرابعة عصر الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري، في اللقاء الذي يقام على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي

تنقل قنوات أون تايم سبورتس، مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

مشوار بيراميدز في كأس مصر

استهل فريق بيراميدز مشواره ببطولة الكأس بالفوز على نزيره لافيينا إف سي بهدف نظيف في دور الـ 32، قبل أن يفوز على سيراميكا في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير.

مشوار البنك الأهلي في كأس مصر

بدأ البنك الأهلي مشواره في كأس مصر بالفوز على فريق أسوان بهدف نظيف في دور الـ 32، ثم فاز على إنبي بركلات الجزاء الترجيحية في دور الـ 16 بنتيجة 3/1، بعد مباراة ممتعة ومثيرة، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بين الفريقين بأربعة أهداف لمثلهما.