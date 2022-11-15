"تقنية تبريد الملاعب".. أشياء تحدث لأول مرة ببطولة كأس العالم في قطر

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد نهائيات بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر، نهاية العام الحالي، العديد من الأمور الاستثنائية داخل وخارج الملعب.



تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، ومن المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً ضخماً بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباريات.



وتنطلق بطولة قطر 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.



المونديال في "الشتاء" لأول مرة

سيقام مونديال قطر في المنطقة العربية والشرق الأوسط للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث كانت البطولة تُنظم ما بين أوروبا والأمريكتين وآسيا مرة واحدة مناصفة بين كوريا واليابان، والقارة السمراء مرة واحدة كانت من نصيب جنوب إفريقيا.



كما ستقام أحداث المونديال في الشتاء للمرة الأولى في التاريخ، حيث كانت مباريات كأس العالم تقام دوماً ما بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز.



هذه البطولة تحديداً تقام في الشتاء في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما سيؤثر على دوريات أوروبا والعالم، والتي ستتوقف خلال فترة إقامة البطولة.



تقنية تبريد الملاعب

قطر لم تترك مجالاً للاحتمالات أو الصدفة، فرغم إقامة كأس العالم 2022 في الشتاء من أجل التغلب على درجات الحرارة العالية في منطقة الخليج خلال فصل الصيف، إلا أن اللجنة المنظمة فكرت "خارج الصندوق" وقررت تبريد الملاعب المعروفة باسم تقنية (doctor cold).



قرار تبريد الملاعب جاء لأن في تلك الفترة درجات الحرارة ربما تصل لأكثر من 25 درجة مئوية، وهو أمر سيكون شاقاً على بعض اللاعبين والمشجعين الوافدين على قطر من قارة أوروبا.



مشاركة حكمات سيدات

سيكون كأس العالم 2022 في قطر، النسخة الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 6 "حكمات"، من بين 105 حكام أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيارهم.



واختار فيفا الفرنسية ستيفاني فرابار، والرواندية ساليما موكاسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا كحكمات للساحة داخل الملعب.



كما اختار الاتحاد الدولي ثلاث حكمات مساعدات "حكمات راية وخارج الملعب"، هن: البرازيلية نويزا باك، والمكسيكية كارين دياز ميدينا، والأمريكية كاثرين نيسبيت.



هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تحكم فيها سيدات بعض مباريات كأس العالم، ولكن الفيفا كان يعمل على نشر حكمات إناث في بطولات فيفا للذكور الناشئين والكبار.



4 مباريات في يوم واحد

سيتمكّن جمهور كأس العالم لكرة القدم من مشاهدة 4 مباريات يومياً خلال 11 ساعة في دور المجموعات بنسخة قطر 2022 لأول مرة، بعدما كان يشاهد مباراتين أو ثلاثاً على الأكثر.



وبسبب المسافات القصيرة في التنقلات داخل وحول الدوحة سيكون من الممكن للجماهير، التي ستحضر النهائيات بمشاركة 32 منتخباً، متابعة أكثر من مباراة باليوم الواحد.



وتبدأ المباريات في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش)، بينما تنطلق المباراة الرابعة باليوم في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش)، وتنتهي قبل منتصف الليل.



كرة جديدة للمونديال

تم استحداث كرة جديدة سيتم اللعب بها لأول مرة تاريخياً، حيث تلعب الكرة الرسمية لمونديال قطر دوراً إضافياً في كشف حالات التسلل الصعبة.



وسيتم تزويد الكرة بمستشعر وحدة القياس بالقصور الذاتي، ليرسل كل بيانات حركة الكرة إلى غرفة عمليات الفيديو بسرعة تُقدّر بـ500 مرة في الثانية، ما سيتيح معرفة مكان ركلها بدقة لا متناهية.



كما تم إضافة ميزة أخرى، وهي أنه، ومن خلال الجمع بين بيانات تتبع اللاعبين وبيانات الكرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستوفر التكنولوجيا شبه الآلية تنبيهاً تلقائياً لحكام الفيديو والمباراة كلما استقبل "مهاجم متسلل" الكرة من أحد زملائه، وحينها يتحقق حكام الفيديو من وضعيات التسلل المقترحة من البرنامج بالنظر لمكان ركل الكرة وخط التسلل قبل إبلاغ الحكم الرئيسي بالقرار، ولا تستغرق هذه العملية الدقيقة برمتها أكثر من بضع ثوانٍ فقط.





تقنية التسلل شبه آلية

أعلن "فيفا" في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن تقنية التسلل نصف الآلية ستوفر لطاقم التحكيم تنبيهاً آلياً بوجود حالة تسلل بدقة شديدة، كما أنها تحسن عملية التواصل مع المشجعين داخل الملاعب ومن خلف شاشات التليفزيون، وذلك بعد اختبار تلك التقنية في آخر 3 بطولات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.



وتستخدم التكنولوجيا الجديدة 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الاستاد بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان، من أجل احتساب الموقف الدقيق الذي يوجد فيه اللاعبون، كما تشمل نقاط البيانات هذه أطراف اللاعبين وحدودها المعنية بوضعية التسلل.



تصفير عداد الإنذارات

وذلك لتجنب حرمان أي لاعب من خوض المباراة النهائية بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة في نصف النهائي.



في السابق كان إذا تلقى لاعب أو مسؤول إنذارين في مباراتين مختلفتين، فسيتم إيقافه تلقائياً في المباراة التالية لمنتخب بلاده، لكن، يتم تصفير عداد الإنذارات بعد ربع النهائي، كي يتمكن أي لاعب من المشاركة في النهائي حال تلقيه إنذاراً في ربع النهائي أو نصف النهائي.



زيادة عدد التبديلات

الفيفا أعلن عن إجراء بعض التعديلات التي وضعها على قوانين كرة القدم، حيث تم اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي، كما يستمر قاعدة إجراء التبديلات في 3 فترات فقط زائد فترة التوقف بين الشوطين، وهو الأمر الذي سيظهر أول مرة في مونديال قطر.



(عربي بوست)