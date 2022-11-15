برونو فيرنانديز يفاجئ رونالدو بسلام بارد بعد تصريحاته النارية عن مانشستر يونايتد (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - أثار برونو فيرنانديز ، لاعب وسط مانشستر يونايتد حالة من الجدل بسلامه الفاتر على زميله كريستيانو رونالدو، عقب تصريحات الأخير النارية عن ناديه ومدربه تين هاج وزملائه.

وأظهر مقطع فيديو دخول برونو غرفة ملابس منتخب البرتغال، متجاهلا رونالدو ورفض مصافحته، ثم صافحه بعد ذلك بطريقة باردة.

وظهرت تعبيرات صادمة على وجه رونالدو بعد رد فعل برونو فيرنانديز.

وشن كريستيانو رونالدو، هجوما عميفا على نادي مانشستر يونايتد ومجلس إدارته ومدرب الفريق إريك تين هاج، في حوار نُشر مقتطفات منه في صحيفة “ذا صن” البريطانية، الأحد.

وقال كريستيانو رونالدو: أنا لا أحترم تين هاج لأنه لا يظهر الاحترام لي، إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدا".

وأضاف رونالدو: لقد تعرضت للخيانة في مانشستر يونايتد، والخيانة التي تعرضت لها ليست على مستوى المدرب وحسب، بل هناك شخصان أو 3 على المستوى الإداري شعرت أنهم خانوني".

وواصل: الأمر ليس جديدا، بل هناك أشخاص لم يرغبوا بوجودي في النادي منذ العام الماضي وليس هذا العام، وحاولوا فعل كل شيء من أجل رحيلي عن الفريق.