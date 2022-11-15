شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يواصل التأهيل من شد العضلة الضامة فى معسكر الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود وحيد الظهير الايسر لنادى طلائع الجيش تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الضامة الذى تعرض له خلال الفترة الماضية أملا في اللحاق بمباراة الاهلى المقرر لها الثانى من ديسمبر المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري.

وينفذ محمود وحيد برنامجه التأهيلى بمعرفة طبيب الطلائع داخل معسكر القاهرة .

وتتوقف بطولة الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولى التى تسبق بطولة كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال ، الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-1.