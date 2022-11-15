شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تفاصيل رحلة النمسا لإجراء فحوصات على "ركبة" أيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئولو النادي الاهلى إن أيمن أشرف، مدافع الفريق سوف يغادر إلى ألمانيا غداً ومنها إلى النمسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة، وأشار مسئولو الأهلي إلى أن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، سوف يرافق أيمن أشرف في رحلته؛ وذلك من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الطبية.

وأوضحوا أن اللاعب وطبيب الفريق سوف يسافران غدا إلي ألمانيا ليخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية اللازمة ومنها إلى النمسا لاستكمال الفحوصات والاطمئنان على حالته.

ويخوض الأهلي مرانا آخر عصر اليوم وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في بطولة ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري.