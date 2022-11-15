شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نهائى دورى سيدات السلة بين الأهلى وسبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره سبورتنج فى نهائي دورى سيدات السلة والذى يقام بصالة ستاد القاهرة، لحسم بطل الدورى.





موعد المباراة

تقام مباراة الفريق الأول لسيدات الأهلى وسبورتنج فى السابعة مساء اليوم، بينما تقام مباراة المرتبط فى الخامسة مساءا.

تشكيل الجهاز الفني للأهلى وسبورتنج

يتكون الجهاز الفنى للاهلى من طارق خيرى مديرا فنيا للفريق ويتمتع بخبرات كبيرة حيث سبق له تدريب فريق الرجال وهليوبوليس وغيرها من الفرق، فى المقابل يتولى تدريب فريق سبورتنج محمد محروس مديرا فنيا ومعه حسن غريب مدربا عاما، محمد جابر المدير الإداري.





أبرز لاعبات الأهلى وسبورتنج

يضم كل من فريقا الاهلى وسبورتنج الكثير من اللاعبات القادرات على صنع الفارق ومن أبرز لاعبات الأهلى كل من ثريا محمد و ميرال أشرف و نادين السلعاوى و هالة شعراوى ورنيم الجداوى بالإضافة إلى فريدة وائل و المحترفة جايمى ناريد.

فى المقابل يضم فريق سبورتنج هاجر عامر ، أسرار ماجد ، جينا حازم ، نادين ياسر ، منار إيهاب ، ريم موسي ، نورهان أحمد ، نسمة عبدالرحمن، ندي الغايش ، رولا احمد ، كريستال ، هنا عبدالعال.