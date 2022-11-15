شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجتمع مع كولر لبحث احتياجات الفريق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، اجتماعا مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وذلك قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع مدير الكرة مع كولر، صباح اليوم؛ لبحث احتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة الحالية، ورؤية الجهاز لأي متطلبات إدارية وتنظيمية خلال الفترة المقبلة.

وواصل الأهلي أداء تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيخوض مباراة ودية الأربعاء 23 نوفمبر فى العاشرة صباحاً قد تكون مع فريق الشباب.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر طلب مباراة ودية تقام في العاشرة صباحاً يوم الأربعاء 23 نوفمبر وقد تكون مع فريق الشباب بالنادى خوفاً من الإصابات وستكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة المقاولون بكأس مصر".