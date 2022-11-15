شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم بيج رامى.. مستر أولمبيا تستعرض الأبطال المشاركين فى نسخة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية لبطولة "مستر أولمبيا"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أهم وأشهر بطولات كمال الأجسام للمحترفين، الأبطال المنتظر مشاركتهم في نسخة العام الحالي، المقرر اقامتها خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر المقبل في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمستر أولمبيا عبر موقع إنستجرام صورة مجمعة لأبطال فريق كوسكواد المتأهلين لنسخة هذا العام، وهم البطل العالمي بيج رامي حامل لقب مستر اولمبيا للوزن المفتوح في اخر نسختين، والبطل المصري محمد شعبان الحاصل علي المركز العاشر في نسخة العام الماضي، وحسن مصطفى صاحب لقب بطولتي بورتريكو برو واورلاندو برو، ومحمد امبابي بطل وزن 212، واحمد شكري بطل الفيزيك، والسوري ميشيل دعبول حامل لقب ارنولد كلاسيك اوروبا، ودبي برو، والبحريني محمود المغربي صاحب الاصول المصرية بطل السعودية كلاسيك، والصيني بينج يون لونج بطل وزن 212.

منشور الابطال المصريين نال تفاعلا كبيرا من جانب عشاق كمال الأجسام المحترفين حول العالم، خاصة في الوطن العربي، وتوقع الكثيرون نجاح البطل المصري العالمي بيج رامي في الحفاظ علي لقب مستر أولمبيا للعام الثالث علي التوالي، بخلاف تالق محمد شعبان وحسن مصطفى وميشيل دعبول واحمد شكري ومحمد امبابي.

وتأهل هذا العام لنسخة مستر أولمبيا 8 لاعبين من فريق كوسكواد في انجاز تاريخي غير مسبوق، وهم محمد شعبان وحسن مصطفى وبيج رامي حامل لقب مستر أولمبيا للعام الثاني علي التوالي في الوزن المفتوح ومحمد امبابي في الـ212 واحمد شكري في الفيزيك، واللذان توجا بلقب كو برو التي استضافتها مصر لأول مرة في نهاية اكتوبر 2021 ، بالاضافة إلي الصيني يونج والسوري ميشيل دعبول والبحريني محمود المغربي.

وسافر عدد من لاعبي الفريق إلي الولايات المتحدة الامريكية استعدادا للمنافسات حيث كانت البداية مع ميشيل دعبول، كما يسافر بيج رامي بداية الاسبوع المقبل ثم يلحق به الثنائي محمد امبابي واحمد شكري. ومن المنتظر ان يرافق البعثة المصرية التي بدات السفر اسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد والذي يراهن علي تحقيق نتائج متميزة في نسخة العام الحالي مثلما حدث في النسختين الأخيرتين.