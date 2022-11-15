شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تكشف سر التعامل مع ضغوط البطولات لحصد الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش وبطلة العالم، كواليس تعاملها مع ضغط البطولات والمنافسة على حصد الألقاب.

وقالت الشربيني في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين "PSA":دائماً أخبر نفسي أنني أريد أن أستمتع لا أن أحمل نفسي ضغوط، وأحول أن أحب ما أعمل لأصل إلى أفضل ما يمكنني تحقيقه، مهما كان ما أريده، لذلك يجب أن أكون واثقة ومؤمنة بقدرتي وأضع هدف لنفسي.

أضافت نور الشربيني: في النهاية لن يجعلك أحد تحترف الاسكواش، أنت فقط من يمكنك القيام بذلك والقيام بشئ تحبه، لذلك حاول أن تستمتع به وبذلك يمكنك تحقيق أهدافك.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الجارى، وحافظ البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمى للأسبوع الرابع على التوالي، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات لتكمل 50 أسبوعا على قمة التصنيف العالمي.

تصنيف السيدات

حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها للتصنيف العالمى للسيدات للأسبوع الـ 50 على التوالى، فيما استقرت نور الشربينى لاعبة سبورتنج بالمركز الثانى بعدما حصدت وصافة بطولة أمريكا وبطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، واستمرت هانيا الحمامى لاعبة دجلة فى المركز الثالث، واحتفظت نور الطيب بتواجدها فى المركز السادس وتليها روان العربى فى المركز السابع، وسلمى هانى فى المركز العاشر.