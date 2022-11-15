شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ومصطفى يشاركان فى مران منتخب مصر..و فيريرا يرفض الوديات فى الزمالك " النشرة الرياضية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها،صلاح ومصطفى محمد يشاركان فى مران منتخب مصر اليوم استعدادا لودية بلجيكا، وفيريرا يرفض الوديات فى الزمالك خوفاً من الإصابات .

يشارك محمد صلاح ومصطفى محمد فى تدريبات المنتخب الوطني اليوم، الثلاثاء، في إطار الاستعداد لودية بلجيكا الجمعة المقبل.

ووصل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي ومصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسى، مساء أمس، إلى معسكر منتخب مصر المقام بدولة الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد.

فيما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاء مروان حمدي لاعب المصري لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل.

وتعرض عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني لإصابة مع ناديه بالدوري أدت لاستبعاده من معسكر المنتخب .

يرفض البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، فكرة خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مواحهة بلجيكا الودية، المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت، حفاظاً على لاعبى الفريق الأبيض من الإصابات، فضلا عن النقص العددى الذى يعانى منه أبناء ميت عقبة خلال الفترة الحالية .

ويري فيريرا أن اللاعبين الدوليين والذين يشكلون جزءا كبيرا من قوام الفريق متواجدون مع المنتخب، وبالتالى فلن تكون هناك أهمية لمعسكر الفريق، والأفضل أن يكون التدريب بشكل يومى مع الفريق الأبيض استعدادا لمباراة المصري فى كأس مصر.

ويعقد فيريرا جلسات تحفيزية مع اللاعبين لرفع المعنويات وإعادة الثقة للعديد من اللاعبين قبل بداية كل مران للفريق، ويتحدث معهم عن أهمية هذه الفترة من حيث عملية التجهيز والاستعداد للمباريات المقبلة، وطالب فيريرا اللاعبين ببذل أقصى جهد والتركيز في التدريبات بشكل قوي استعدادا لما هو قادم.

منح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اللاعبين البدلاء وعداً بالمشاركة فى المباريات المقبلة، بدءاً من لقاءات كأس مصر، والتى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة المقاولون العرب في ربع نهائي بطولة الكأس 27 نوفمبر الجاري، لاسيما أنه يرغب فى منح الفرصة لجميع اللاعبين تطبيقا لمبدأ العدالة بين كل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين.

ويوجد عدد كبير من اللاعبين يترقبون الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي خلال الفترة القادمة، مثل علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد هاني وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد وحسام حسن ومحمد محمود وزياد طارق، لاسيما أن كولر يترقب وجود فرصة مناسبة للدفع بكل اللاعبين تباعا.

توج سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار، والتى أقيمت فى المكسيك، فى وزن تحت 80 كجم.

وتأتى برونزية عيسى بعد غياب لمنتخب التايكوندو عن التتويج بميداليات بطولة العالم منذ 9 سنوات على مستوى الكبار.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: مصطفى فرج وزن تحت 58 ك، أحمد وائل وزن تحت 63 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، رامي عيسى وزن تحت 74 ك، سيف عيسي وزن تحت 80 ك، احمد راوى وزن تحت 87 ك، شهد سامى وزن تحت 49 ك، أشرقت نبيل وزن تحت 57 ك، آية شحاته وزن تحت 67 ك، ميسون إيهاب وزن تحت 73 ك.