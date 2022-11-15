شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه سيراميكا ودياً 21 نوفمبر بمعسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم في نادى سيراميكا على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين في 21 نوفمبر الجارى ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الطلائع بمعسكره المغلق بالقاهرة.

وقرر محمد يوسف خوض مباراة ودية أخرى تقام الثلاثاء 22 نوفمبر لم يتحدد طرفها الثانى بعد كما طلب تنظيم مباراة ودية تقام في 25 نوفمبر في ختام معسكر الفريق بالقاهرة.

ودخل فريق طلائع الجيش المعسكر السبت الماضى وخاض ودية مع الداخلية عصر الاحد وخسرها بهدفين مقابل هدف فيما يلاقى الاتحاد السكندري ودياً الجمعة القادمة.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال ، الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-1.