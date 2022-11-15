شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يتعافى من إصابة عضلات البطن ويشارك فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى فى تصريحات إعلامية، إن ربيعة تعافى من إصابته في عضلات البطن والتي أبعدته عن التدريبات الجماعية للفريق قبل الراحة.

وأوضح طبيب الأهلى، أن رامى ربيعة انتهى من تنفيذ مراحل العلاج الطبيعي والتأهيل البدني قبل أن يصبح جاهز طبيا ويشارك في فقرات المران الجماعي للفريق اليوم.

ويخوض الأهلي مرانا آخر عصر اليوم وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في بطولة كأس مصر.