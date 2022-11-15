شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين بالمنتخب حرمتهم الإصابة من التواجد فى مباراة مصر وبلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الإصابات المتعددة بظلالها على معسكر المنتخب الوطني وكان عمر مرموش نجم فولفسبورج الألماني آخر الضحايا التي حرمتهم الإصابة من خوض مباراة مصر وبلجيكا، المقرر لها الجمعة المقبل، وهو ما اضطر فيتوريا لاستدعاء مروان حمدي مهاجم المصري للمعسكر قبل 72 ساعة من المواجهة المرتقبة.

الإصابات ضربت مخطط فيتوريا قبل انطلاق المعسكر، بعد اصابة عدد من اللاعبين المميزين، كان أكثرهم في الخط الخلفي، مثل محمد عبد المنعم بكسر في الأنف وإجراء عملية جراحية وياسر إبراهيم بسبب الاجهاد، ومحمود حمدي الونش مدافع الزملك الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وأحمد فتوح الظهير الأيسر الذى يعانى من شد في العضلة.

خط الوسط نال نصيبه من الغيابات عن المنتخب أيضا، بعدما تأكد عدم قدرة عمرو السولية على اللحاق بالمعسكر، وكذلك محمود متولى لاعب الأهلي الذى تعرض للإصابة في المعسكر.

وحاول فيتوريا ايجاد البدائل لتعويض هذه الغيابات الاضطرارية، خاصة انها جاءت قبل أهم مباراة للمدرب البرتغالي مع المنتخب، لأنها رغم كونها مباراة ودية، لكنها تمثل اختبارا قويًا للمدرب واللاعبين وهذا الجيل في المنتخب.

وبشكل عام، يُعاني عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني، خاصة المحترفين وفى مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من الإجهاد بسبب كثرة المباريات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعدما لعب عدد كبير من المباريات الرسمية، مما يجعل فيتوريا قلق من مستوى اللاعبين أما منتخب مصنف الثاني عالميًا.