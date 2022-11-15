شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تصنيف الـ16 فريقا المشاركين فى دورى الأبطال قبل إجراء القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدًا الأربعاء، مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، التي يشارك فيها الأهلي والزمالك، وكأس الكونفيدرالية بمشاركة بيراميدز وفيوتشر، للموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل 16 ناديًا إلى مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وسيكون تصنيفهم على 4 مستويات وفقاً للترتيب التراكمي للنقاط في آخر 5 مواسم بالبطولات القارية.

ويشمل التصنيف الأول، تواجد الأهلي المصري والوداد المغربي حامل اللقب بجانب الترجي التونسي والرجاء المغربي.

كما يضم التصنيف الثاني، صن داونز الجنوب أفريقي والزمالك المصري وبيترو دي لواندا الأنجولي وحوريا الغيني.

ويضم التصنيف الثالث، سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل الجزائريين والهلال السوداني، بينما يضم التصنيف الرابع فيتا كلوب الكونغولي والقطن الكاميروني والمريخ السوداني وفايبرز الأوغندي.