شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب منتخب الشباب واتحاد جدة السعودي بقطع بالرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي إصابة نور الدين البحار لاعب الفريق الشاب بالنادي السعودي ومنتخب شباب مصر بقطع في الرباط الصليبي.

ويلعب نور الدين البحار في قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السعودي كما تم تصعيده مؤخرا للفريق الأول، وسبق له الانضمام أكثر من مرة لمعسكرات منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر.

نور الدين البحار هو من مواليد عام 2003، واستطاع اللحاق بقطاع الناشئين في نادي الاتحاد السعودي بفضل موهبته وقدراته.

موهبة البحار جعلته أيضا يخطف أنظار محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب، الذي قرر ضمه مؤخرا لبعض المعسكرات الخاصة بالفريق.

ولم ينضم البحار لمعسكر منتخب الشباب المقام حاليا على استاد الدفاع الجوي، حيث اكتفى محمود جابر باستدعاء ثلاثة لاعبين هم أحمد نادر السيد ورامز حفظ الله وبلال مظهر قبل ان يعتذر الأخير بسبب ارتباطات مع ناديه باناثينيكوس اليوناني.