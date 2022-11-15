شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لدور الـ 16 في بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، مصطفى السيرتي، سلمى هاني، ونادين شاهين، إلى دور الـ 16 ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والمقرر إقامتها فى الفترة بين 15 إلى 20 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية.

وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي للبطولة كالتالي:

ـ فوز مصطفى السيرتي على الفرنسي بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-4.

ـ فوز نادي شاهين على الماليزية لو وي ويرن بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-8, 13-11, 11-7.

ـ هزيمة مريم متولي أمام البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-8, 11-1, 11-4.

ـ فوز سلمى هاني على الروسية ألكسندرا فولر بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 12-10, 11-9.

ـ إنسحاب فارس الدسوقي للإصابة وتأهل القطري عبد الله التميمي إلى دور الـ 16.