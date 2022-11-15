شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخضع للكشف الطبى استعدادًا لأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2003، للكشف الطبي اليوم الأحد، تحت إشراف الدكتور هاجد هاني، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب. وحرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب مصر للشباب مواليد 2003، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي. وعقد اللواء مشهور جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم في وديتي بنين، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر فبراير، ويلتقي منتخب مصر للشباب أمام منتخب بنين في وديتين يومي 17 و20 من شهر نوفمبر الجاري.

فرض محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، تعليمات مشددة على اللاعبين فى معسكر المنتخب المقام حاليا باستاد الدفاع الجوى.

ومنع جابر على اللاعبين استخدام الموبايلات خارج غرفهم فى مقر الإقامة، كما شدد على الالتزام بمواعيد المحاضرات وتناول الوجبات، خاصة أن هذا المعسكر قد يكون الأخير استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تحتضنها مصر مطلع العام المقبل.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "أحمد نادر السيد ومحمد عادل أمين ومصطفى مخلوف وكريم أحمد نبيل في حراسة المرمى، وخالد محمد عوض ومحمود بسيوني وعمر فايد وعبد الرحمن جودة ومحمد كمال وإسلام عبد الله المتولى وأحمد رضا وإياد العسقلاني ويوسف شعبان وكريم الدبيس ورأفت خليل في خط الدفاع، وطارق علاء ومحمد فارس وأحمد بيومي وأحمد علي أمين وميدو نبيل ومحمد حمدي ورامز حفظ الله ومحمود على وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وعبد الرحمن أحمد زكي في خط الوسط، وأحمد شريف وبلال مظهر وفارس حاتم وعبد الرحمن الفيومي ومحمود أحمد مرسي في خط الهجوم.