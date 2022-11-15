الامارات | طوق نجاة لرونالدو الغارق في بحر مانشستر يونايتد!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن طوق نجاة يخرجه من عمق أحزانه في نادي مانشستر يونايتد وقد يجده بعد انتهاء كأس العالم "قطر 2022، بانتظار ما يفضي عنه اجتماع وكيل أعماله خورخي مينديز مع مسؤولي بايرن ميونيخ.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن اجتماع الأسبوع الماضي يعتبر امتداد للقاءات سابقة كانت قد بدأت الصيف الماضي ولم يكتب لها النجاح في ذلك الوقت بسبب الراتب الضخم لرونالدو الذي يتقاضى أسبوعياً مع مانشستر يونايتد 500 ألف جنيه إسترليني.

وكان رونالدو (37 سنة) قد كتب شهادة وفاته داخل نادي الشياطين الحمر بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها قبل ساعات من انضمامه لمعسكر منتخب البرتغال استعداداً لكأس العالم 2022 حين قال إنه لا يحترم مدربه الهولندي إيريك تين هاغ لعدم احترامه له كما انتقد إدارة وملاك النادي بشدة الأمر الذي أثار سخط النادي الانجليزي الذي يبحث بدوره عن تأمين استقرار الفريق بدلاً من حالة الاضطراب والتوتر الحاصل داخل النادي.