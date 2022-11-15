الامارات | مدرب السعودية: سلمان الفرج جاهز.. وفهد المولد لن يؤثر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة الودية المرتقبة أمام كرواتيا غدا الأربعاء في ختام استعدادات المنتخب لمنافسات كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر يوم الأحد المقبل.

وأكد رينارد على جاهزية اللاعب سلمان الفرج لمباراة كرواتيا، مشيرا إلى أن اللاعب في أتم جاهزية للعب 90 دقيقة في المباريات المقبلة.

وطالب رينارد الجماهير السعودية بالثقة في اللاعبين الذين يعرفونهم جيدا لافتا إلى أن الدوافع في المباريات التجريبية تختلف عن الرسمية.

وعن استبعاد اللاعب فهد المولد من قائمة المنتخب، أكد المدرب الفرنسي أن المولد لاعب مهم لكن استبعاده لن يؤثر على المنتخب، مضيفا أن اللاعب نواف العابد بديل مناسب له.

وأكد رينارد على أهمية المباراة الودية أمام منتخب كرواتيا، وصيف مونديال 2018، وتمثل استعدادا قويا للمنتخب قبل خوض غمار المونديال.

ويتنافس المنتخب السعودي في المونديال ضمن المجموعة الثالثة، ويستهل مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر ثم يواجه المكسيك يوم 30 من الشهر نفسه.

وكانت بعثة منتخب كرواتيا قد وصلت صباح اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي، وكان في استقبالها عدد من مسؤولي الاتحاد السعودي.