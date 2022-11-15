يبقى الأهلي بيدمر الإسماعيلي .. شوبير ينفعل بسبب عبد الرحمن

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير ، على اقتراب رحيل عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، عن قلعة الدراويش وصراع الأهلي والزمالك المحتمل لضم اللاعب.

وقال أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق :" عندما دخل عبد الرحمن مجدي في مشكلة مع الإسماعيلي، بدأ الكلام هل اللاعب هيروح الزمالك؟ لو لاعب من الإسماعيلي راح الزمالك هيكون فيه سعادة بالغة في الإسماعيلية، ومش هيكون في تدمير للفريق، لا ده فيه علاقة حب وحنية وولاد عم"

أضاف أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق “منفعلا”:" لكن لو تردد اسم عبد الرحمن مجدي في الأهلي، يبقى الأهلي بيدمر الإسماعيلي، متفهمش دول ولاد عم ودول ولاد ايه!، حاجة صعبة جدا، اللاعب هيمشي من عندك يبقى الأهلي أو الزمالك أو الترسانة أو ليفربول، يبقى ينتقل لأي نادي هتفرق في ايه".

وتابع شوبير:" لو الزمالك طلب عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي موافق، لكن حتى هذه اللحظة الزمالك يطلب ضمه، ووارد يحصل ده خلال الفترة المقبلة بنسبة 50 %.